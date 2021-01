Sette giorni fa, le visite mediche al JMedical di Rovella e Manolo Portanova, necessarie a concludere definitivamente l'operazione di mercato che porterà il centrocampista dal Genoa alla Juve (sicuramente resterà in Liguria almeno fino a fine stagione) in cambio proprio dell'ormai ex bianconero. Quest'ultimo solo oggi si è recato a Genova, come testimonia una foto pubblicata sul suo profilo Instagram: "Non vedo l'ora!", con i colori rosso e blu. Un'operazione dunque definita, con Portanova verso una nuova avventura. Lascia la Juventus dopo due presenze in stagione e tante soddisfazioni. Sperando di tornare quanto prima a Torino...