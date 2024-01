Manoloha ottenuto il permesso di, almeno temporaneamente. La decisione è stata presa ieri dal Collegio di Garanzia del Coni riguardo alla situazione del centrocampista di proprietà del Genoa, attualmente in prestito alla Reggiana, il quale è stato condannato in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Tuttavia, la Corte ha rinviato ogni decisione alla Corte Federale d'Appello della Federcalcio.La questione è emersa dopo che il procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, aveva sollevato dubbi sulla possibilità del calciatore di continuare la sua carriera, nonostante la sentenza di primo grado nella giustizia penale lo avesse dichiarato colpevole di stupro nei confronti di una ragazza romana nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. Nonostante non sia strettamente una questione sportiva, Taucer sostiene che essa non possa essere "estranea al contesto sportivo perché il fatto incide sulla credibilità del sistema". Questa visione è naturalmente opposta a quella della difesa del giocatore, cresciuto nel vivaio della Juventus, che ritiene la questione inammissibile.Attualmente, quindi, Portanova non sarà sospeso né radiato dal Coni e potrà continuare la sua esperienza alla Reggiana. Tuttavia, il suo destino sportivo sarà determinato da ciò che sarà deciso dalla Corte Federale d'Appello della Figc.