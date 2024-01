Una giornata chiave per il futuro di Manolo Portanova. Sì, perché oggi il Collegio di Garanzia del CONI sarà chiamato a dirimere la controversia legata al giocatore, attualmente tesserato per la Reggiana, ma di proprietà del Genoa. Il classe 2000, il 6 dicembre 2022 è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Ma con una condanna, non definitiva, Portanova può ancora andare avanti con la sua carriera da calciatore? Portanova si è sempre dichiarato innocente e per questo ha chiesto al Collegio di Garanzia l’inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport. E oggi dovrà arrivare la risposta a questa domanda.