“Mi assolveranno,. Ho perso la nazionale per queste accuse“. Dopo mesi di silenzio per la prima volta da quando è stato citato a giudizio per violenza sessuale di gruppoha preso pubblicamente la parola dicendo la sua sulla vicenda.“È la prima volta che parlo dopo un anno e tre mesi di assoluto silenzio - ha detto il centrocampista del Genoa al Secolo XIX - credo sia arrivato il momento di far sentire la mia voce. Ho preso questa decisione con la mia famiglia e soprattutto con il mio avvocato dopo essere stato attaccato dai mass media. Non replicare poteva sembrare vigliacco o come se non avessi nulla da dire".