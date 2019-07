Trascinatore dell'Italia nella prima parte dell'Europeo U19, Manolo Portanova è tra i talenti più interessanti delle giovanili della Juventus. Alla vigilia dello spareggio per la semifinale, a Tuttosport ha detto: "Quando giochiamo semplice, a due tocchi, secondo me non ce n’è nemmeno per il Portogallo. Contro l’Armenia abbiamo giocato un bel calcio e sono convinto che lo faremo vedere anche contro la Spagna. Però ricordo che nel primo test del 2019 li abbiamo battuti 3-0. Siamo pronti a tutto, abbiamo fiducia: ci meritiamo la semifinale".



IN TANTI DELLA JUVE - "E' un vantaggio? Sì, l’intesa è immediata. In particolare con Petrelli, lui è bravo a venire a prendere palla e io so sempre “buttarmi” dentro in area".



MODELLO - "Ho conosciuto un favoloso esempio a cui ispirarmi: Emre Can è un giocatore che fa le due fasi in continuazione".



VERO RUOLO - "Mezzala, ma so fare anche il trequartista".



U23 - "Per ora penso alla Nazionale, però non vedo l’ora di vivere la prima stagione con i grandi. Farlo dopo un Europeo vinto sarebbe ancora meglio...".