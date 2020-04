L'ex centrocampista della Primavera Manolo, protagonista di un'ottima stagione fino ad ora con la squadra di Pecchi ha postato sui social una dedica all'Italia: "Quando indosso questa maglia il mio cuore si riempie d’orgoglio. Rappresentare la propria Nazione è il sogno di ogni bambino, ma in questi giorni il nostro tricolore ha un significato diverso, molto più profondo. Come giusto che sia il calcio si è messo da parte, oggi i nostri beniamini sono i medici, gli infermieri, i farmacisti e tutte quelle categorie impegnate in prima linea contro il Coronavirus. Tifiamo tutti per i nostri eroi in corsia e nel frattempo restiamo a casa".