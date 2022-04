"Da mio padre e dal mondo dello sport ho ereditato valori sani e il rispetto per tutti, in particolare per le donne. Sono addolorato per i danni psicologici patiti dalla ragazza". Sono queste le parole - affidate al suo avvocato - del giocatore del Genoa Manolo Portanova, nell’ambito del processo (ancora da compiersi) e che lo vede imputato con l'accusa insieme ad altri tre giovani di violenze sessuali di gruppo, reato punito con la reclusione da 8 a 14 anni, per i fatti risalenti allo scorso 30 maggio 2021.