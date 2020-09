Manolo Portanova, centrocampista offensivo di 20 anni figlio dell'ex difensore Daniele, ha segnato oggi una doppietta in pieno recupero nell'amichevole vinta per 5-0 alla Continassa contro il Novara. Dopo la partita Portanova ha pubblicato una sua foto in azione del match di stamattina, in maglia arancionera, con un messaggio che esprime motivazione e concentrazione sugli obiettivi che si profilano davanti a lui e alla Juventus: "Minuti nelle gambe, ora concentrati sull'inizio della nuova stagione". Prima di lui, sono andati a segno Ronaldo, Ramsey e Pjaca.