Ai microfoni di DAZN, Manolo Portanova ha raccontato il suo debutto. "L'ho sognato? Sì, è una giornata indimenticabile - le sue parole -. Dispiace per la sconfitta ma sono molto contento che la società abbia puntato su di me per quest'anno. Stagione? A livello realizzativo è stata strepitosa, sì. L'anno scorso ho fatto pochi gol, quest'anno è stata la mia consacrazione. Vediamo il prossimo anno se rimanere qui o nell'Under 23. La palla a Kean? Mio padre mi ha detto di non avere paura, di entrare con personalità e ho ascoltato i suoi consigli. Il primo pensiero? Ho guardato un po' lo stadio, poi ho pensato al campo. Non ho pensato al resto".