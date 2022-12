Manoloé stato condannato ieri a 6 anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, ma continuerà ad allenarsi e giocare per il Genoa. A rivelarlo é Repubblica:"Un comunicato la società non lo ha rilasciato ma la sua posizione, in sintesi, è che si tratta di "un caso per ora unico nel mondo del calcio italiano, non vi sono precedenti - fanno sapere - e stiamo studiando come comportarci, partendo sempre dal presupposto che si tratta solo del primo grado di giudizio e fino alla sentenza definitiva per noi vale la presunzione di innocenza".Il calciatore quindi proseguirà ad allenarsi e verrà convocato per le partite. La nuova proprietà, che ha acquistato il club a fine novembre 2021, non vuole incappare in rischi legali, nel caso in seguito dovesse arrivare un'assoluzione. In tal senso sono fitti i contatti tra la dirigenza e gli avvocati del club".