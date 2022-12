L'ex giocatore della, ora al, Manolo, è stato condannato a sei anni di reclusione, come riferisce La Repubblica, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Come riferito da Calcio e Finanza, Portanova ha assistito di persona all’udienza, che si è svolta a porte chiuse, accanto ai suoi difensori. "Che cosa devo dire? Sono innocente", ha commentato poi il giocatore all’uscita del tribunale di Siena in seguito alla condanna.