L'arrivo di Manoloallaha scatenato un acceso dibattito tra i tifosi, i quali si trovano divisi tra l'entusiasmo per un nuovo innesto nel roster e l'apprensione legata alle questioni legali che coinvolgono il centrocampista. Con una condanna in primo grado per violenza sessuale di gruppo in sospeso, la situazione di Portanova aggiunge un elemento controverso a questa importante acquisizione che il Direttore Sportivo Goretti ha regalato a mister Nesta. Mentre alcuni manifestano aperto sostegno, altri esprimono le loro preoccupazioni, creando una discussione animata nella comunità sportiva. Tra le voci a favore dell'arrivo di Portanova alla Reggiana spicca il gruppo ultras reggiano Teste Quadre. Durante un'amichevole contro il Baiso, hanno esposto uno striscione a bordo campo con la scritta: "Nella vita come allo stadio fino al terzo grado nessuno è condannato." Questo gesto è emblematico della fiducia che alcune fazioni dei tifosi hanno nel giocatore e della volontà di riservargli il beneficio del dubbio fino all'esito del processo di appello.