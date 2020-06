1









Renato Portaluppi, allenatore del Gremio, parla a TMW dello scambio tra Juve e Barcellona tra Pjanic e Arthur: "Arthur e Pjanic sono due atleti di primo livello, ognuno coi suoi punti di forza. Ma Arthur vale senza alcun dubbio la maglia del Barcellona così come quella della Juventus. Tanto i blaugrana quanto i bianconeri fanno parte dell'élite del calcio europeo e Arthur merita assolutamente di stare lassù, a giocarsela coi campioni".



CON RONALDO... - "Crescerà tantissimo in Italia, Arthur può imparare ancora molto. La Juventus è una potenza come il Barça e i brasiliani presenti in rosa lo aiuteranno a inserirsi in fretta per diventare quanto prima un punto fermo della squadra di mister Sarri". COSA NON HA FUNZIONATO NEL BARCELLONA - "Non sono solito commentare ciò che accade negli altri club, non posso dare argomentazioni dettagliate se non sono fisicamente presente. Una cosa, però, posso dirvela: uno come Arthur è merce rara nel calcio di oggi, vale sicuramente molto di più dei 40 milioni sborsati dal Barcellona".