Il divorzio tra Manchester United e Cristianocontinua a suscitare reazioni in tutto il mondo. Anche Vincent, attuale allenatore del Burnley, ha parlato del possibile approdo di Ronaldo, allontanando ogni possibilità. "Abbiamo bisogno di giocatori che possano correre", ha precisato l'ex- Manchester City in un'intervista rilasciata alla BBC. Con riferimento alla separazione tra il portoghese e i Red Devils, Kompany ha aggiunto: "Da questa situazione non ci ha guadagnato nessuno. Forse solo Ten Hag. Credo che ora il problema sia risolto e che ora andranno avanti".