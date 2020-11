L'ex calciatore della Juventus, Sergio Porrini, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento della squadra bianconera e del primo periodo sulla panchina di Andrea Pirlo: "Mi aspettavo un inizio complicato, si sapeva che sarebbe stato difficile puntare su un allenatore che non si era mai seduto prima in panchina, nonostante prima fosse un grande calciatore. Secondo me la gavetta ci vuole, ha avuto la fortuna di avere un gruppo in Champions League facile e il campionato equilibrato dà il tempo di poter migliorare. Non è facile, oggi, poter dire cosa potrà raggiungere questa Juventus".