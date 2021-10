Sergioha parlato a Radio BN: "In questo mese credo che ogni gara diventi fondamentale perché la distanza dalla vetta è notevole, quindi tu non puoi permetterti nessun passo falso. Giochi in casa e devi assolutamente riuscire a centrare il risultato pieno, nonostante le assenze e alcuni giocatori non al top. Non ci sono più scuse, la Juventus deve ripartire dagli ultimi risultati, quindi vincere".