Sergio Porrini, ex calciatore della Juve, parla a Radio Bianconera del campionato della squadra di Sarri e dell'imminente sfida con il Lione: “I cali di tensione? Ci sono stati due campionati, quello prima del lockdown che io considero quello su cui basarsi per avere delle risposte, e quello dopo il lockdown che sinceramente è stato deludente per quanto riguarda la Juventus, soprattutto in termini di gol subiti. Non ci si ricorda qualcosa di simile negli ultimi anni. Mi viene in mente la partita contro il Sassuolo dove ancora bisognava chiudere il campionato, con tre gol presi e Szczesny che è stato il migliore in campo. Forse avendo visto la Lazio che perdeva punti è subentrata un po’ di sicurezza, si sono perse le motivazioni. Spero che sia così altrimenti la sfida col Lione e l’eventuale prosieguo della competizione sarebbero molto difficili. Sicuramente è venuta fuori anche un po’ la stanchezza dei giocatori che non hanno mai potuto riposare. Secondo me comunque non fa mai male perdere una partita prima di una sfida così importante, io confido nelle motivazioni che contro il Lione saranno più alte".