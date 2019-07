Sergio Porrini, ex difensore della Juve, parla a Sportitalia di Juve-Inter: "Una partita così non può essere un'amichevole. Sarri e Conte devono dimostrare qualcosa e prenderanno spunto da questa partita per fare delle scelt. Higuain titolare non mi sorprende. L'Higuain di Napoli con Sarri era devastante, in questa Juve può diventare la chiave per diventare un calciatore fondamentale