L'ex difensore della Juventus Sergio Porrini parla a Radio Sportiva dell'exploit dell'Atalanta: "Tutto avviene attraverso la quotidianità. Il modo di allenare di Gasperini è diverso dagli altri. So che fa lavorare molto durante la settimana, ho vissuto Gasp sulla mia pelle alla Juve con Lippi e Ventrone, il lavoro e duro è riesce a gestire i 90 minuti senza andare in grossa difficoltà, ha questa grande mentalità europea. E' riuscito a cambiare la mentalità dei giocatori e di un giocatore come Ilicic, che è sempre stato un fuoriclasse ma non è mai riuscito a dare continuità, sembrava indolente. Ha trovato la sua dimensione sapendo che Gasp non accetta giocatori che non siano disposti al sacrificio. La metodologia degli allenamenti di Gasperini, la preparazione, è unica. Tira fuori da qualsiasi singolo il 200%".