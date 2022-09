Dopo la vittoria contro il Trento, laè alla seconda di campionato contro la corazzata, squadra costruita per risalire subito in Serie B. Un esame per i giovani bianconeri, quindi, per vedere a che punto si trova la squadra di Brambilla e quali possono essere gli obiettivi stagionali.: 0-0: Festa; Andreoni, Ajeti, Bassoli (Pirrello 29'), Benedetti; Zammarini, Burrai, Torrasi; Deli; Candellone, Magnaghi.. Martinez, Turchetto, Giorico, Dubickas, Piscopo, Maset, La Rosa, Pinato, Biondi, Ingrosso, Baldassar, Bottani.. Di Carlo: Senko, Barbieri, Poli (Nzouango 32'), Stramaccioni, Turicchia; Sersanti, Barrenechea, Zuelli; Iling-Junior, Da Graca, Iocolano.. Raina, Ratti, Muharemovic, Sekulov, Cudrig, Mulazzi, Bonetti, Rafia, Cotter, Lipari, Palumbo, Cerri, Besaggio.. Brambilla: Iocolano (J): Sig. Vergaro di BariINTERVALLO40' - OCCASIONE PORDENONE, diagonale di Zammarini che sfiora il palo prima di spegnersi sul fondo37' . Bell'azione del Pordenone che coglie di sorpresa la difesa bianconera, Zammarini prova ad entrare in porta con il pallone ma c'é la deviazione in corner33' - Ancora una traversa per i neroverdi: conclusione potente di Candellone che si stampa sul palo più alto24' - Pericoloso il Pordenone con un'imbucata centrale, la conclusione di Candellone termina alta9' - Doppia occasione per la Juve con Iling e Iocolano che mettono in mezzo senza però trovare un compagno in area5' - OCCASIONE PORDENONE; Magnaghi salta più in alto di tutti e di testa fa tremare la traversa1' - Via al match