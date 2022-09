La Juve Next Gen non si arrende mai e pareggia sul finale contro il Pordenone, il colpo di testa di Cudrig allo scadere risponde alla rete di Pirrello. Da una parte una corazzata che punta alla promozione, dall'altra una squadra che si deve ancora amalgamare ma che ha tanto talento e potenzialità.- Sul gol non ha colpe, ha grossi meriti, però, se la Juve rimane a galla nel momento di maggior sofferenza- Timido in fase offensiva, si fa ingurgitare dalla manovra offensiva dei ramarri- Prima dell'infortunio che lo costringe al cambio, guida la linea difensiva con la solita accortezza e precisione (Dal 32'- Entra a freddo e rischia di combinare un disastro. Poi la sua prestazione sale di qualità)- È uno degli habitué negli allenamenti della prima squadra e si vede. Smaliziato e roccioso, una grande prova difensiva- Al debutto tra i professionisti, è il solito calciatore ammirato in Primavera. Non ruba l'occhio ma ruba palloni e li gestisce sempre con grande calma e precisione- Si vede poco, qualche spunto e tanto tempo al di fuori del vivo del gioco Dall'82' CERRI sv)- La calma e l'esperienza di un burocrate che ogni mattina si alza e sa già cosa fare, in ogni occasione. Amministra con la solita qualità- Inizia bene, disegnando alcune tracce in verticale interessanti. Poi cala e scompare sempre più dal vivo del gioco (Dal 66'- Dal suo piede educato nascono occasioni pericolose per il pari)- Potenzialità enormi, come enormi sono alcune amnesia. Alterna giocate clamorose a stop mancati per distrazione. Manca, ancora, il salto di qualità (Dal 66'- Dal momento del suo ingresso diventa il riferimento tecnico della squadra, tanti spunti, ma nessuno decisivo)- Solo, lì davanti, lotta come può, come un leone in gabbia. Tocca pochi palloni, non solo per colpa sua, e grazie alla sua testardaggine riesce a prendere qualche fallo che fa rifiatare la squadra e alza il baricentro- Non riesce ad alimentare la fiammella della fantasia, spesso è fuori dalla manovra (Dal 46- è l'uomo del match, il suo colpo di testa allo scadere regala un punto ai giovani bianconeri)- Di buono c'è la reazione dopo il gol subìto. Di fronte una corazzata che punta alla promozione diretta, i bianconeri non ne escono ridimensionati, anzi.