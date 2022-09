Non nasconde l'amarezza mister Domenico Di Carlo, tecnico del Pordenone, per il pareggio all'ultimo istante della Juve Next Gen nel match di questa sera valido per la seconda giornata di campionato. Nel suo intervento riportato dai canali ufficiali del club, l'allenatore si è concentrato anche sull'episodio dal quale è nato il gol di Nicolò Cudrig. "Non siamo stati bravi a chiudere la partita, lo dovevamo fare" ha affermato il tecnico. "Poi rischi l'episodio avverso e così è stato. Abbiamo rivisto le immagini: era nettamente fuorigioco, come segnalato anche dal guardalinee con la bandierina alzata. La decisione è stata presa dall'arbitro, è stato sfortunato, ma mi dispiace perché noi ci abbiamo rimesso dei punti. Peccato essere raggiunti così e all'ultimo istante, ma andiamo avanti con fiducia". Qui sotto il video con le sue dichiarazioni integrali.