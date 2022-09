Perché, sotto di un gol contro il, non potevano giocare tutti e tre insieme,? E perché la, in casa propria, non ha il diritto di giocarsi il forcing finale con il massimo del potenziale offensivo di cui dispone in questo momento? E perché tra Milik e Vlahovic è andato giù quello più in forma, per non dire quello più buono? I cambisono forse la bocciatura di un’idea di Juve con tutti i big dentro? O è stata solo confusione? Beh, non è stata una scelta estemporanea, c’è un pensiero ricorrente dietro: infatti anche a Parigi Allegri aveva tolto Milik nel momento migliore della Juventus, solo perché ilaveva reagito con due occasioni da gol. È per questo: il tecnico livornese non ama le emozioni forti, non gli piacciono le partite fuori controllo, dove alla pericolosità di una squadra risponde quella dell’altra. E questo sembrerebbe segno di razionalità, apparentemente. Ma è davvero così in? In questa gallery proveremo a inseguire i ragionamenti di Allegri senza per questo trascurare o stigmatizzare le perplessità di Di Maria.