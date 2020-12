La Juventus Under 23 torna in campo dopo la sconfitta subita nel derby contro l'Alessandria con il risultato di 1 a 0 per i Grigi. La squadra di Zauli affronta il Pontedera in trasferta e dovrà fare a meno di diversi calciatori importanti per il gruppo come Capellini - out per un problema muscolare - Nocchi, Marques e Di Pardo, ancora sotto squalifica. I giovani bianconeri dovranno serrare le fila e cercare di uscire dal Mannucci con i tre punti per consolidare la posizione nella zona playoff e arrivare al meglio alla sfida di mercoledì che vedrà la Juve Under 23 affrontare la capolista Renate.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Pontedera: In attesa

Juventus Under 23: In attesa



Arbitro: Sig. Caldera della sez. di Como



