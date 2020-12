IL TABELLINO



Pontedera-Juventus Under 23: 2-1



Marcatori: (Catanese 42', Brighenti 67', Piana 87')



Pontedera (3-5-1-1): Sarri; Matteucci, Perretta, Caponi, Catanese, Benassai, Milani, Risaliti (Piana 85'), Barba, Benedetti (Stanzani 70'), Magrassi A disp. Angeletti, Nicoli, Pretato, Vaccaro, Bardini, Bisconti, Faella, Nero, Tommasini, Tersigni. All. Maraia

Juventus Under 23 (3-4-2-1): Israel; Delli Carri, Alcibiade, Coccolo; Wesley (Barbieri 92'), Peeters, Ranocchia, Felix Correia; Rafia, Fagioli (Petrelli 63'); Brighenti. A disp. ​Bucosse, Raina, Troiano, Petrelli, Leone, Mosti, Tongya, Leo, Riccio. All. Zauli



Ammonizioni: (Benassai (P) 37', Wesley (J) 41', Risaliti (P) 58', Milani (P) 66', Matteucci (P) 79')



Arbitro: Sig. Caldera della sez. di Como