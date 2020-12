di Marco Amato

Irriconoscibile la Juve Under 23 scesa in campo questa sera contro il Pontedera. Poca intensità e tanti errori tecnici. In particolare, a condannare i giovani bianconeri sono state le imprecisioni di Israel e la poca pericolosità mostrata in avanti. Nel complessivo, una prova sotto tono sotto ogni punto di vista.



ISRAEL 5 - Errore da matita blu sul gol dell'1 a 0 del Pontedera, sul secondo gol non è scevro da colpe



DELLI CARRI 7 - Quantità in fase difensiva e qualità nel fare partire la manovra



ALCIBIADE 6.5 - Autorevolezza al centro della difesa: rientra dopo diverso tempo e non mostra ruggine



COCCOLO 6.5 - Una roccia in difesa, anche quando non è perfetto negli interventi ha la costanza di riaggredire il pallone e non concedere spazi agli avversari



WESLEY 5.5 - Fuori dal gioco, non incide e non impensierisce la difesa del Pontedera (Dal 92' BARBIERI s.v. - Un paio di minuti in campo)



RANOCCHIA 7 - Preciso a centrocampo e buon tempismo negli inserimenti, sfiora il gol in più di un'occasione, ci prova da ogni posizione e becca sempre la porta. È il migliore dei suoi PEETERS 6 - C'è da lottare in mezzo al campo e lui non si tira indietro



FELIX CORREIA 7 - Quando accelera fa male alla difesa granata, bravo anche a rientrare e dare una mano in fase di non possesso. Guadagna il rigore dell'1 a 1



RAFIA 6 - Un paio di buoni spunti ma fatica tremendamente a trovare spazio e a rendersi pericoloso



FAGIOLI 6.5 - Quando alza la qualità delle giocate ne risente, in positivo, tutta la manovra juventina (Dal 63' PETRELLI 5.5 - Non entra in partita)



BRIGHENTI 6.5 - Partita difficile, là davanti arrivano pochi palloni da provare a buttare in rete: si rende utile tenendo palla e provando a far salire la squadra ed è freddo a segnare il rigore che vale il pareggio



All. ZAULI 5.5 - La Juve Under 23 che scende in campo nel primo tempo sembra svuotata di ogni energia. Decisamente meglio la ripresa ma, nel complessivo, troppo poco e la sconfitta è meritata