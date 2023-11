È unarimaneggiata quella che si presenta oggi a Pontedera. Yildiz, Huijsen e Nonge sono aggregati con la prima squadra, mentre agli infortunati si aggiungono anche Turicchia e Salifou, protagonista assoluto nell'ultima uscita contro l'Olbia. Contro la squadra toscana, quindi, ci vorrà una prova di squadra per provare a dare continuità ai risultati e dare continuità.: 1-0: (Selleri 10'): Stancampiano; Espeche, Martinelli, Calvani; Perretta, Catanese, Ignacchiti, Angori; Benedetti, Ianesi; Selleri.. Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Paudice, Delpupo, Provenzano, Salvadori.. Canzi.: Daffara; Stivanello, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Palumbo, Hasa, Rouhi; Mbangula, Guerra.. Scaglia, Crespi, Savona, Maressa, Ntenda, Mancini, Citi, Valdesi, Doratiotto, Perotti, Anghelè.. Brambilla: Hasa (J): Sig. Alfredo Iannello da Messina30' - Fase di gioco in cui latitano le occasioni da entrambe le parti14' - Espuslo Brambilla per proteste10' - GOL PONTEDERA, esce male Daffara, Selleri lo beffa. Dubbi sulla posizione di partenza, la panchina bianconera protesta: ammonito Brambilla1' - Via al match!