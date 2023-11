Lanon riesce a dare continuità alla vittoria contro l’Olbia, contro ilfinisce 1 a 0 per i padroni di casa. La squadra bianconera è costretta a stringere i denti, decimata da infortuni e ragazzi aggregati alla prima squadra. Ci riesce, tiene duro, ma non basta, anche perché non riesce a creare troppi pericoli in attacco.Vero, non crea pericoli, ma non meriterebbe nemmeno di andare sotto. E ci va per un gol segnato da posizione di fuorigioco più che dubbia. Al di là dell’episodio in sé, è la gestione complessiva dell’arbitro che non convince, anzi. Nel rapportarsi con la panchina e con i giocatori in campo emerge l’incapacità, questa sera, di comprendere e stemperare il nervosismo, invece di alimentarlo: peggiore in campo. Non si spiega, dalle immagini, l’espulsione di un polemico ma pacatoDAFFARA 6 – Sul gol la sua uscita è alquanto maldestra, ma è anche vero che la posizione iniziale è di fuorigioco e si trova a tu per tu con SelleriSTIVANELLO 6.5 – Pulito, ordinato, buona prova la sua (Dall’80’ MANCINI sv)POLI 6.5 – Sbroglia l’area, sempre pronto nelle situazioni più complicateMUHAREMOVIC 6 – Dà meno sicurezze dei compagni di reparto, comunque una prova sufficienteMULAZZI 5.5 – Ancora alla ricerca della miglior versione di sé: non è questo il vero Mulazzi (Dal 70’ SAVONA 5.5 – Qualche sbavatura di troppo, non riesce a sfondare)COMENENCIA 6 – Non brilla, ma non sbaglia. Prestazione discreta, senza picchi (Dall’80’ MARESSa sv)PALUMBO 5.5 – C’è ancora un po’ di ruggine da togliere: alla ricerca della forma migliore (Dal 46’ ANGHELE’ 6 – Ottimo ingresso, aumenta il peso e l’efficacia della manovra offensiva)HASA 6.5 – Ultimo a mollare, primo a buttarsi in avanti e provarci. Migliore dei suoiROUHI 6 – Soffre il debutto, poi si toglie di dosso la pressione e cresce (Dal 70’ NTENDA 6 – Prova a dare brio, a tratti ci riesce)MBANGULA 6 – Parte bene, dà pepe all’attacco, poi cala nella ripresaGUERRA 5.5 – Scompare tra le maglie della difesa avversaria senza riuscire a rendersi pericolosoAll. BRAMBILLA 6 – Non perde la sua compostezza ma viene espulso: dalle immagini resta inspiegabile. Sulla partita: la squadra è rimaneggiata, prova e riesce a tenere duro ma davanti crea pochi pericoli