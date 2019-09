Il dg del Pontedera Paolo Giovannini ha parlato della sfida contro la Juventus Under 23 in programma domenica alle ore 17.30: "Hanno un gran potenziale, sono giocatori che possono arrivare anche in Serie A. E' presto per dare un giudizio alle squadre B, prima dobbiamo aspettare che ce ne siano almeno una decina - ha detto a TVL - La Juve gioca con quattro punte, dobbiamo stare attenti e sfruttare tutti gli spazi che lasceranno liberi".