L'allenatore del Pontedera Ivan Maraia ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro la Juventus Under 23 in programma domenica alle 17.30 per la quinta giornata del Girone A della Serie C.



Ecco la lista completa: Bardini, Balloni, Barba, Benassai, Bernardini, Bianchi, Bruzzo, Calcagni, Cigagna, De Cenco, Giuliani, Mannini, Mazzini, Negro, Pavan, Piana, Risaliti, Ropolo, Salvi, Sarri, Semprini, Serena, Tommasini.