L’allenatore del Pontedera, Canzi, ha commentato quella che è stata la gara pareggiata contro la Juve Next Gen.‘Nel primo tempo abbiamo concesso un po' di campo, dando comunque la sensazione di poter fare male in ripartenza. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano la situazione, giocando a calcio come sappiamo, mentre loro hanno abbassato la pressione. È un pareggio molto importante, perché ci teniamo alla stessa distanza da una diretta concorrente per i playoff e in caso di arrivo a pari punti saremmo avvantaggiati’.