allenatrice del Pomigliano, ha presentato così la partita contro la Juventus Women, in programma questa sera alle 20:30. Ecco le sue parole:– "Siamo pronte per l’esordio in Serie A, abbiamo fatto una buona preparazione con ottime amichevoli, quindi sono molto ottimista".– "In Champions League hanno fatto vedere che la Juve è sempre la Juve, anche se ha cambiato allenatore. Abbiamo giocato un’amichevole contro di loro con un ottimo risultato, ma non dobbiamo essere presuntuosi e portare rispetto giocandoci la nostra partita. Sicuramente ogni squadra che affronterà il Pomigliano saprà che avrà una bella gatta da pelare".