riapre la stagione delle bianconere: termina 2-1 per la Juve sul campo delle campane.94' - VINCE LA JUVE! Dopo il vantaggio di Ferrario, arrivano le reti in rimonta di Cantore e Beerensteyn: è 2-1 per le bianconere.90' - 4 minuti di recupero.88' - Cross di Fusini, Bragonzi controlla ma è bravissima Aprile a chiudere sull'attaccante del Pomigliano.59' -Beerensteyn è bravissima e sfrutta l'assist di Grosso. Così le bianconere trovano il vantaggio: 2-1.50' - Occasione Juve con Salvai: il colpo di testa non trova possibilità di successo.45' - Ricomincia il match.45' - Finisce qui il primo tempo.42' -Ci prova Beerensteyn, ma il tiro è debole.Beerensteyn propone in mezzo, spizza Girelli e Cantore prova a chiudere subito. Cetinja devia, ma male: sul tap in è ancora brava Cantore. 1-1!Salvai sbaglia, Ferrario va via e batte Aprile di pallonetto. 1-0 per le campane.23' - Ancora Girelli: il destro però è sporco, termina fuori.8' - Ci provano le bianconere con Girelli: respinge Cetinja.1' - Calcio d'inizioCetinja; Apicella, Golob, Passeri, Fusini; Gallazzi, Ferrario, Tatiely; Battelani; Amorim Diaz, Martinez. All. Sanchez. A disp. Rabot, Corelli, Rizza, Sangare, Di Giammarino, Bragonzi, Fierro, Novellino, CaiazzoAprile; Gama, Sembrant, Salvai; Lenzini, Pedersen, Grosso, Boattin; Cantore, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Cernoia, Rosucci, Lundorf, Bonfantini, Schatzer, Moretti, Forcinella