Si ricomincia. Dopo la vittoria della Supercoppa, la Juventus Women torna in campo oggi, per dare il via al girone di ritorno della Serie A. Di fronte, la neopromossa Pomigliano, squadra ben assortita e in grado di creare grattacapi alla compagine di Montemurro; insomma, una sfida da non sottovalutare, per continuare a vincere e allargare il fossato con chi insegue in classifica.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Pomigliano: In attesa

Juventus Women: Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Lenzini, Boattin; Caruso, Rosucci, Cernoia; Bonansea, Staskova, Hurtig. A disp. Aprile, Sembrant, Panzeri, Nilden, Lundorf, Grosso, Zamanian, Bonfantini, Beccari​. All. Montemurro



Arbitro: Sig.Enrico Maggio della sezione di Lodi



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: