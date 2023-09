Aria di Serie A femminile. Ritorna in campo la Juventus Women con l'obbligo di lasciarsi alle spalle la delusione dell'eliminazione dalla Women's Champions League di appena una settimana fa a Francoforte. L'avversaria in questo esordio in Serie A è il Pomigliano Femminile. Tra le fila delle pantere due bianconere in prestito: Sara Caiazzo e Irina Talle oltre all'ex Juventus Dalila Ippolito. Si riparte dallo stadio di Torre del Greco, da qui inizia il cammino delle bianconere di Joe Montemurro.Pomigliano: in attesaJuventus Women: in attesa