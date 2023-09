LaWomen a Torre del Greco contro ilFemminile strappa i tre punti grazie al colpo di testa di Cristiana Girelli. Buona la prima. Queste le nostre pagelle.Subisce nel primo tempo due gol spettacolari su cui non ne può nulla. Poi una parata incredibile al minuto 55 su Di Giammarino.Nel primo tempo si vede poco, soprattutto in fase di spinta. Nella ripresa appare insicura, in difficoltà. Dal 73'6 attenta in chiusura.Capitano della Juventus Women oggi. Da una sua sponda di testa era arrivato il gol di Cantore poi annullato per fallo in attacco. In difesa si dimostra in forma.Un'ammonizione che fa sorridere per un colpo di mano. Appare forse meno sicura delle precedenti apparizioni ma è giustificata: è il suo esordio in Serie A.Nel buio del primo tempo è una luce. Da un suo cross scaturisce il pareggio bianconero. Nella ripresa spinge meno.Mette in ordine, ci prova e porta anche la Juve in vantaggio.Corre, ma non basta. Non riesce ancora a fare la differenza in mezzo al campo.Non riesce ancora ad integrarsi. Non è mai nel vivo del gioco, forse non nella migliore condizione fisica. Dal 58'mette sostanza in mezzo al campo.CANTORE 7- Ci prova sempre, non si arrende mai, ha un piglio diverso rispetto alla stagione passata. Un gol le viene annullato per colpa di Beerensteyn e confeziona l'assist perfetto per la testa di Girelli.In gara non entra. Forse ancora qualche scoria del rigore sbagliato a Francoforte una settimana fa. Non lavora spalle alla porta e non riesce a rendersi pericolosa. Dal 58'7 entra e di testa regala i tre punti. What else?Spreca. Tanto. Non crea mai la superiorità numerica. Per un suo fallo viene annullato il gol a Cantore. Dal 84' Thomas S.V.Fiu. Un sospiro di sollievo al triplice fischio quando porta a casa i primi tre punti della stagione. Una Juventus che comunque sembra ancora molto lontana dalla forma migliore.