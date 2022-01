di Marco Amato

La Juventus Women inaugura il girone di ritorno con una vittoria netta per 5 a 0 contro il Pomigliano. Di seguito le pagelle del match:



PEYRAUD MAGNIN 6 - Poco più che spettatrice, quando chiamata in causa dalle compagne gestisce bene palla



BOATTIN 6.5 - Primo tempo che si limita al compitino, nella seconda frazione si fa vedere con più insistenza nella metà campo avversaria (Dal 65' NILDEN 6 - Sta bene e si vede, entra con voglia e sfrutta la freschezza per spingere in avanti)



LENZINI 6.5 - Quando il Pomigliano prova a ripartire, sbatte sul muro Lenzini



GAMA 7 - Gioca una quantità enorme di palloni, aggredisce alta le avversarie e non lascia ossigeno ai tentativi del Pomigliano. Si toglie la soddisfazione di firmare la manita nel finale



HYYRYNEN 6.5 - Gioca in costante proiezione offensiva: aggressiva e intelligente, quando serve entra dentro il campo per lasciare spazio alle incursioni di Bonansea (Dal 65' LUNDORF 6 - Ordinata in difesa, si affaccia con costanza in avanti)



CERNOIA 7.5 - Come la mela di Biancaneve, il suo mancino avvelena il Pomigliano. Timbra il rientro in campo da titolare con un autogol procurato e un gol che è tutto suo (Dal 65' GROSSO 6 - Primi preziosi minuti in bianconero, lascia intravedere qualità, ci sarà modo di rivederla)



ROSUCCI 6.5 - Palloni rubati e verticalizzazioni in egual misura: segno dell'ottimo lavoro fatto nelle due fasi. Sbaglia solo nell'occasione del rigore



CARUSO 6.5 - Più regista che incursore, è lei a decidere quando verticalizzare e quando far girare palla: lo fa con precisione e intelligenza (Dal 75' ZAMANIAN sv)



HURTIG 7 - Compare e scompare dal match, ma quando ha palla fa un sol boccone della difesa avversaria. Al posto giusto nel momento giusto in occasione del gol del 2 a 0



STASKOVA 6 - Fraseggia bene con le compagne di reparto, lo fa ottimamente nel gol del 4 a 0 di Bonansea. Nel primo tempo, però, divora un'occasione d'oro e questo abbassa il voto



BONANSEA 7 - Le sue giocate valgono il prezzo del biglietto: è un vero e proprio incubo per la difesa del Pomigliano che non riesce ad arginarla (Dall'81' BONFANTINI sv)



All. MONTEMURRO 7 - Si è visto tutto quello che chiede in questo tipo di partite: dominio assoluto, possesso palla, pazienza nel cercare l'occasione e cinismo nello sfruttarle. Il girone di ritorno non poteva cominciare meglio