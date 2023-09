DaLa Serie A 2023/24 delle Juventus Women comincia in casa del Pomigliano. Le bianconere scenderanno in campo sabato 16 settembre 2023 alle ore 15:00. Dove vedere la partita?Pomigliano-Juventus Women sarà trasmessa in diretta streaming su Figc.it.Le bianconere giocheranno contro il Pomigliano allo Stadio “Amedeo Liguori” di Torre del Greco (NA).