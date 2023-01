Una vittoria importantissima per la, che batte ilin trasferta per 2-1 con le reti di Cantore e Beerensteyn dopo il vantaggio di Ferrario.Ecco le pagelle.Il pallonetto che l'infila è delizioso: ha poche colpe. Nel finale è decisiva.Bragonzi non è un'avversaria semplice. La conosce, e quindi la limita.Ha più grattacapi di quanto avrebbe mai immaginato.L'errore che porta al gol del Pomigliano è decisamente grossolano.Dentro, a fare legna. A dare ordine.Buona prova, pochi rischi.Sempre fondamentale, e sempre a modo suo. Tanta compattezza.Che peccato, le porte chiuse: si sono persi una grandissima giocata.Polmoni necessari, in un finale ben complicato.Spinta e piedino delicato: quello che serviva.Il gol è da rapace d'area, corregge anche il mini errore che porta poi al tap in. Certezza, ormai.Dà tutto.- Assist di testa e qualità superiore. Anche se, ecco, solo a sprazzi.A proposito di qualità superiore: con quelle doti fa ciò che vuole. E tutto, o quasi, lo fa bene.Si fa vedere poco, quanto basta.- Voleva la vittoria e la vittoria ha ottenuto. Contavano i tre punti, tutto il resto sarà oggetto di analisi.