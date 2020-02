Non solo infermeria per, che in attesa del recupero definitivo dall'ennesimo infortunio muscolare ha deciso di darsi anche una sistematina al look. Il brasiliano infatti oggi ha fatto visita al suo barbiere di fiducia Alessio Buccheri, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con una foto dei due all'interno del negozio. Prontamente Douglas l'ha ripresa tra le sue Instagram stories aprendo le porte della sua vita privata ai tifosi della Juventus. Una giornata dal barbiere aspettando di tornare al cento per cento.