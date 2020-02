di Francesco Guerrieri

La sconfitta del Psg contro il Borussia Dortmund ha scatenato la rabbia in casa del club francese. Tutti contro tutti, il ko di ieri rischia di spaccare definitivamente uno spogliatoio diventato ormai quasi ingestibile. A metterci il carico è stato il fratello del difensore Presnel Kimpembe, che in una story sul suo profilo Instagram non fa giri di parole: "Tuchel vai a farti f…, figlio di p…".



KIMPEMBE - Uno sfogo che può allontanare il giocatore dal Psg in vista della prossima stagione. Leonardo è pronto a una rivoluzione, e il mercato futuro si può intrecciare (di nuovo) con quello della Juve. E proprio quello di Kimpembe potrebbe essere il nome per la difesa del futuro: Chiellini ha 35 anni, Bonucci ne compirà 33 tra meno di tre mesi; dopo gli acquisti di De Ligt e Demiral i bianconeri devono continuare a rinnovare la difesa e quello del difensore classe '95 è un profilo già seguito in passato dagli scout bianconeri. GLI ALTRI NOMI - L'asse Psg-Juve è sempre molto caldo, quello di Kimpembe sarebbe solo l'ultimo nome tra quelli di cui hanno parlato i due club nelle ultime sessioni. A gennaio stavano provando a mettere in piedi uno scambio Kurzawa-De Sciglio senza che poi se ne facesse più nulla; in quel ruolo piace anche Meunier in scadenza di contratto. Nel Psg c'è quell'Icardi al quale la Juve aveva già pensato in estate prima che lasciasse l'Inter. I francesi hanno un diritto di riscatto fissato a 70 milioni, ma il futuro dell'argentino è ancora in bilico e la Juve è pronta a tornare all'assalto. E ancora: Leandro Paredes, profilo che piace e al quale avevano già pensato in passato. In estate il brasiliano Neymar era stato accostato alla Juve come colpo da novanta: l'ex Barcellona, insieme a Mbappé, è uno dei grandi sogni per il dopo Ronaldo. Chi invece potrebbe ritrovarsi sulla panchina del Psg è Max Allegri, l'ex allenatore della Juve che in questa stagione ha scelto di prendersi un anno di stop in attesa della chiamata giusta. Il club potrebbe decidere di cambiare panchina alla fine stagione dando il ben servito a Tuchel e puntando su Max. Psg e Juve pronte a risedersi al tavolo, tanti nomi in ballo.