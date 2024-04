Dopo l'annata storica, nel 2023/24 il club azzurro è crollato e ora i tifosi si ribellano. Così, in giro per la città ha iniziato a circolare un volantino firmato dalla Curva A e dalla Curva B con tanto di immagini di De Laurentiis in sella al motorino, vestito da sceicco e di una nave del Napoli che affonda: "Eri simpatico quando scappavi in motorino, ma adesso ti è cascato di mano il tuo filmino. Dopo un anno sì da incorniciare e dal quale ripartire, il tuo 'ego smisurato' ha portato a sminuire un ambiente intero, un popolo che dalla fine dell'estate osserva e ascolta solamente pagliacciate, nessuna programmazione e solo buffonate! Il Napoli è tuo si sa, ma non dimenticare che rappresenta una città che con tutti i suoi problemi ha sempre avuto dignità e non sarà certo uno scudetto che ci hai strappato tu dal petto a renderci silenti se poi manchi di rispetto! Alla squadra cosa dire? Ci è bastato già capire che voi in questo campionato non ci avete mai onorato... In città siete arrivati da perfetti sconosciuti e non siete stati grati a chi vi ha reso fortunati quando già trascorso maggio siete andati all'arrembaggio di un colore a voi assai caro, il verde scuro del denaro, tradendo un popolo che vi ha osannato, abbandonando già la nave con in corso il campionato. E non ultima alla stampa qualche riga non ci manca, troppe 'penne' prezzolate in tribuna accomodate, asservendo fedelmente come piace al presidente senza nulla proferire sul problema ormai latente. Curva A, Curva B".