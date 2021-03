Polveriera Napoli. Un altro pareggio, un altro passo falso e scoppia il caso. Insigne insulta tutti e ai compagni rivolge parole poco cortesi (Avrebbe detto: “Squadra di m...”, ndr) aprendo a molte polemiche. E non solo.



Un fatto che la Gazzetta descrive così: "Una scena imbarazzante, che ha costretto Rino Gattuso a disinteressarsi di quanto stesse accadendo in area di rigore e di provare a calmare il capitano. Vanamente, perché l’attaccante ha prima dato un calcio e ad una bottiglietta di acqua e poi ha continuato a sfogare la sua rabbia. Non ce l’ha fatta, Insigne, a contenersi". La rabbia di Insigne è stata la stessa di Aurelio De Laurentiis che ha lasciato lo stadio di Reggio Emilia visibilmente contrariato. Con chi? Con Rino Gattuso, perché al non sono andate giù le sostituzioni fatte.