Polveriera Napoli, nel mezzo sempre Mario Rui. Il terzino portoghese è stato escluso dalle ultime tre partite, a causa della crescita di Ghoulam e delle scelte tecniche di Gattuso. E ieri a Castel Volturno è arrivato un altro episodio negativo per lui: Gattuso lo ha mandato a fare la doccia prima che terminasse l'allenamento a causa dello scarso impegno da parte dello stesso portoghese. Non la prima volta in questa stagione.