La Lazio è una vera e propria polveriera, pronta ad esplodere. Dopo la sconfitta con la Fiorentina i biancocelesti sono finiti a -8 dal quarto posto e l’allenatore Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha sbottato contro la società: “Ognuno si prenda le sue responsabilità. La società a luglio è stata chiara su chi faceva il mercato. Se io chiedo A e tu mi fai scegliere tra C e D è abbastanza chiaro”.Parole che non sono piaciute, tanto che sulle colonne de Il Messaggero è arrivata la risposta del presidente: “Il mercato non c’entra nulla con il ko di Firenze e gli altri nove. A fine stagione faremo un bilancio definitivo”.