Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono quasi tutte con la Juventus protagonista. "Polveriera Juve" titola Tuttosport, che all'interno analizza il periodo negativo della squadra con tre protagonisti in copertina: il presidente Agnelli, Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci. In taglio alto si parla di Coronavirus: "Stadium chiuso!", Juve-Inter si giocherà senza pubblico come è stato ufficializzato ieri.



Per il Corriere dello Sport la vittoria dell'Inter ieri in Europa League contro il Ludogorets è un "Avviso alla Juve" in vista della partita di domenica sera. Nella colonna di sinistra un estratto di un'intervista al presidente del Coni Giovanni Malagò: "Lo stop un colpo allo sport".



La Gazzetta dello Sport apre con la presentazione della super sfida di domenica: "Sarri rischia, Conte freme". I due allenatori faccia a faccia con la vittoria dei nerazzurri in Europa League nel mezzo: "I giorni decisivi di Maurizio: quanti dubbi sul suo gioco, tre settimane per tenersi la panchina".