Arkadiusz Milik via da Napoli, con la Juve come meta più che gradita. Le parole di Marek Kozminski, vice presidente della federcalcio polacca, a Radio Punto Nuovo lasciano pochi dubbi sulla volontà dell'attaccante di cambiare aria. Con un'importante apertura alla Juve, che pensa a lui come sostituto di Higuain. FUTURO ALLA JUVE? - "Milik alla Juventus? Purtroppo per il Napoli la scelta è già stata fatta. Qualche settimana fa si parlava dell'incontro tra il presidente e l'entourage del calciatore, ma non è andato bene. Ci sono voci secondo cui Milik avrebbe già deciso di cambiare aria. Se farà bene? Lo spero, per la Polonia è importante: ha grandissime qualità ed è ancora giovane, ha ancora tanta strada davanti. Nell'ultimo anno ha trovato poco spazio in Nazionale, ma non è stato messo da parte perchè aveva poca qualità, ma per le doti tecnico-tattiche, visto che davanti giochiamo con Lewandowski. Negli ultimi giorni si parla della Juve, ma prima anche di un accordo trovato con lo Schalke 04: sicuramente Milik ha mercato e non costa tantissimo, ha fatto tanti gol ed è uno dei giovani più importanti sul palcoscenico europeo. Spero per lui rimanga in Italia, visto che conosce il campionato e si è già ambientato. Poi la Juve è la Juve, inutile nasconderlo".