Sul fronte delle Nazionali, sorride anche Wojciechcon la sua, nelle qualificazioni degli Europei. La selezione biancorossa che può contare in porta sull'estremo difensore dellaha fatto sua la semifinale playoff ai danni dell’Estonia. Tek è stato impiegato da titolare nel rotondo 5-1 che ha permesso l’accesso a una delle finali valide per l’ingresso a Euro 2024. Sfida decisiva e affascinante martedì 26 con il Galles, dopodichè Wojciech Szczesny tornerà in bianconero per un finale di stagione da vivere ancora da protagonista.