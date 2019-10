La Polonia si è qualificata all'Europeo grazie alla vittoria per 2-0 contro la Macedonia. Tre punti fondamentali per la squadra di Szczesny che raggiunge così gli azzurri di Roberto Mancini nel torneo che si disputerà la prossima estate e che avrà come teatro i migliori stadi di tutto il Vecchio Continente.Ad Euro 2020 ci sarà anche la sua Polonia.