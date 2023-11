Tra pochi minuti scenderanno in campo Polonia e Lettonia nella sfida valida per la qualificazione ai prossimi Europei, con il ct della squadra polacca che ha optato per tenere il bianconero Szczesny in panchina. Di seguito le formazioni delle due squadre.POLONIA (3-5-2): Skorupski; Wietezka, Bednarek, Kiwior; Frankowski, D. Szymanski, Piotrowski, S. Szymanski, Zalewski; Lewandowski, Buksa.: CT. Michal ProbierzLETTONIA (4-2-3-1): Matrevics; Jurkovskis, Cernomordijs, Balodis, Ciganiks; Tobers, Emsis; Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics; Uldrikis.A disp.: CT. Dainis Kazakevics.